GKS Katowice wzmocnił środek pola. Zaskakujący powrót do Ekstraklasy

GKS Katowice ogłosił pozyskanie Damiana Rasaka z Ujpest FC. 29-letni pomocnik dołączył do katowickiego klubu na zasadzie wypożyczenia, które potrwa do końca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Rafal Gorak

Rasak został wypożyczony do GKS-u Katowice

GKS Katowice sięgnął po piłkarza dobrze znanego kibicom Ekstraklasy. Damian Rasak wraca do Polski po rocznym pobycie na Węgrzech. Umowa z katowickim klubem ma obowiązywać do końca 2026 roku. To ruch, który ma wzmocnić środek pola i dodać zespołowi stabilności.

Rasak urodził się 8 marca 1996 roku i pierwsze kroki stawiał w akademii Lechii Gdańsk. Jako młody zawodnik wyjechał do Włoch, gdzie rozwijał się w strukturach młodzieżowych SSC Bari. Po powrocie do kraju reprezentował Miedź Legnica oraz Chrobrego Głogów. Systematycznie budował swoją markę na poziomie pierwszej ligi.

Przełomem okazał się transfer do Wisły Płock w 2019 roku. Tam stał się jednym z filarów drużyny. Regularna gra i równa forma sprawiły, że utrzymał wysoką pozycję w lidze przez kilka sezonów. Kolejnym krokiem był Górnik Zabrze. W jego barwach rozegrał 66 meczów, zdobył 8 bramek i zanotował 4 asysty. Łącznie w Ekstraklasie uzbierał 215 występów oraz po 14 goli i asyst.

Na początku 2025 roku przeniósł się do Ujpest FC jako jeden z najlepszych pomocników w polskiej lidze. W Budapeszcie wystąpił łącznie w 37 spotkaniach. W obecnym sezonie ligowym pojawił się na boisku 18 razy spędzając na murawie 1350 minut. Teraz ma być ważnym ogniwem GKS-u Katowice i wnieść do zespołu doświadczenie.

To cenne wzmocnienie dla zespołu, który wciąż nie może być pewny utrzymania w PKO Ekstraklasie. Przewaga nad strefą spadkową wynosi jedynie sześć oczek.

