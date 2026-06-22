Liverpool poluje na gwiazdę Bundesligi. W grze także tańsza opcja

Liverpool zamierza latem ściągnąć Yana Diomande z RB Lipsk. Na celowniku piątej drużyny ostatniego sezonu Premier League znajduje się także Said El Mala z FC Koln - informuje serwis "talkSPORT".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Said El Mala w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool pracuje nad wzmocnieniem ofensywy przed startem nowego sezonu. Jednym z priorytetów władz klubu pozostaje sprowadzenie nowego skrzydłowego. Po odejściu Mohameda Salaha The Reds szukają zawodnika, który wniesie do drużyny szybkość i jakość w grze jeden na jednego.

Na radarze klubu z Anfield pozostaje Yan Diomande z RB Lipsk. Liverpool złożył już pierwszą ofertę za 19-letniego skrzydłowego, opiewającą na 100 milionów euro. Jednak propozycja została odrzucona przez niemiecki klub. Według doniesień, angielski gigant przygotowuje obecnie drugą ofertę.

Klub z Bundesligi pozostaje jednak nieugięty i twardo negocjuje warunki sprzedaży jednej ze swoich największych gwiazd. Diomande ma za sobą znakomity sezon, w którym zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Według „talkSPORT”, jednym z najpoważniejszych planów awaryjnych jest Said El Mala z FC Koln. Niemiecki skrzydłowy mógłby okazać się znacznie tańszą opcją niż Diomande. Szacuje się, że oferta na poziomie około 50 milionów euro mogłaby skłonić do sprzedaży zawodnika.

Co ciekawe, niemiecki klub był już gotów zaakceptować podobną propozycję od Brentfordu. Sam zawodnik odrzucił możliwość transferu do londyńskiej drużyny. 19-letek również ma za sobą znakomity sezon na niemieckich boiskach. Łącznie w barwach Koln rozegrał 36 meczów, w których uzbierał 13 trafień i dołożył pięć asyst.