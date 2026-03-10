Man City walczy o rozchwytywanego obrońcę. Musi pokonać Bayern

Manchester City znajduje się wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Givairo Reada - donosi Christian Falk z niemieckiej gazety BILD. W wyścigu o sprowadzenie zdolnego prawego obrońcy uczestniczy również między innymi Bayern Monachium.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Givairo Read na celowniku Manchesteru City

Manchester City podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dążył do pozyskania nowego prawego obrońcy. To logiczny krok, ponieważ Pep Guardiola ma obecnie ograniczone pole manewru na tej pozycji. W kadrze znajdują się wprawdzie Rico Lewis oraz Matheus Nunes, jednak drugi z nich jest nominalnym pomocnikiem i na boku defensywy występuje raczej z konieczności. Działacze angielskiego klubu chcą więc wzmocnić ten sektor boiska zawodnikiem, który naturalnie czuje się w roli wahadłowego.

Kandydatem do zasilenia ekipy Obywateli jest Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam. Taką informację przekazał bowiem Christian Falk z niemieckiego dziennika „BILD”. Zaledwie dziewiętnastoletni Holender uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych prawych obrońców młodego pokolenia w Europie.

Nic więc dziwnego, że jego sytuację bacznie obserwują również inne potęgi europejskiej piłki, z Bayernem Monachium na czele. Ponadto perspektywicznemu piłkarzowi przyglądają się także Liverpool oraz Chelsea. Rywalizacja o podpis zdolnego defensora może zatem okazać się niezwykle zacięta.

Givairo Read trafił do akademii słynnego, holenderskiego klubu w połowie 2023 roku z FC Volendam. Do pierwszego zespołu Feyenoordu został włączony w styczniu 2024 roku. Od tego momentu rozegrał już 50 spotkań, zdobył 4 bramki oraz zanotował 11 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro. Warto dodać, że młody defensor obecnie pauzuje z powodu kontuzji, ale wkrótce powinien wrócić do gry.