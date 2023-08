IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Eric Garcia

Girona jest zainteresowana defensorem Barcelony

Eric Garcia nie przebił się do składu pod wodzą Xaviego

Zawodnik jest chętny do zmiany klubu

Garcia na celowniku Girony. Jak odpowie FC Barcelona?

Dziennikarz Nil Sola donosi, że menadżerowi Girony Michelowi podoba się profil Erica Garcii i postrzega go jako opcję na środkowego obrońcę, a także jako defensywnego pomocnika.

Garcia stracił na znaczeniu w drużynie Barcelony pod wodzą Xaviego Hernandeza i daleko mu do zapewnienia sobie miejsca w wyjściowej jedenastce. W obecnej sytuacji były as Manchesteru City plasuje się za Ronaldem Araujo, Julesem Kounde i Andreasem Christensenem, a letnie transfery jeszcze bardziej mogą zepchnąć go w dół hierarchii.

Z doniesień wynika, że Eric Garcia ze swojej strony byłby otwarty na ten pomysł. Czas pokaże, czy pojawią się jakieś konkretne działania ze strony Girony. Zawodnik jest wyceniany na około 11 mln euro. Dla Blaugrany byłby to spory zastrzyk gotówki w obecnej sytuacji finansowej.

