Liverpool zagiął parol na włoski talent. Poznał cenę za stopera

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Leoni

Giovanni Leoni łączony z Liverpoolem

Giovanni Leoni uchodzi za jeden z największych talentów we włoskiej Serie A. Młody stoper Parmy Calcio w błyskawicznym tempie zyskał uznanie ekspertów i kibiców. Środkowy obrońca imponuje dojrzałością w grze, pewnością siebie w pojedynkach indywidualnych oraz umiejętnością wyprowadzania piłki. Rozwój zawodnika zwrócił uwagę również europejskich potęg, które bacznie obserwują jego sytuację. 18-latek, mimo młodego wieku, już teraz prezentuje poziom, który pozwoliłby mu na grę w czołowych klubach świata.

Jednym z zespołów szczególnie zainteresowanych sprowadzeniem mierzącego 196 centymetrów stopera jest Liverpool. Jak donosi w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, angielski gigant od kilku miesięcy monitoruje występy zdolnego obrońcy i rozważa złożenie za niego oferty. Parma Calcio miała ustalić cenę za swojego piłkarza na 40 milionów euro. Dla mistrza Premier League nie jest to kwota zaporowa, a biorąc pod uwagę potencjał zawodnika, inwestycja w ten transfer może okazać się bardzo opłacalna.

Giovanni Leoni trafił do drużyny Gialloblu w sierpniu 2024 roku z Sampdorii Genua za niespełna 5 milionów euro. Perspektywiczny defensor szybko stał się kluczowym piłkarzem Parmy Calcio. W poprzednim sezonie Serie A rozegrał 17 meczów i zdobył 1 bramkę, imponując solidnością na włoskich boiskach. Jego świetna postawa w ostatniej kampanii tylko potwierdziła, że mamy do czynienia z zawodnikiem o ogromnym potencjale. Kontrakt 18-letniego stopera z aktualnym pracodawcą obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.