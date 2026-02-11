Arsenal zdecydował się spróbować rozmów z FC Barceloną w sprawie transferu Raphinhi. Duma Katalonii ustaliła zaporową cenę za gwiazdę - poinformował El Nacional.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona żąda miliarda euro za Raphinhę

Raphinha znajduje się dziś w ścisłej czołówce liderów Barcelony, dlatego trudno się dziwić, że przyciąga uwagę największych marek. Jak podaje El Nacional, po Brazylijczyka zgłosił się Arsenal.

Londyńczycy mieli skontaktować się z władzami katalońskiego klubu, by wybadać możliwość ewentualnego transferu. Mikel Arteta od dawna ceni skrzydłowego i już wcześniej próbował go sprowadzić do swojego zespołu.

Odpowiedź z Camp Nou była jednak błyskawiczna. Barcelona nie ma zamiaru siadać do negocjacji. Stanowisko jest jasne. Jeśli ktoś chce Raphinhę, musi wpłacić klauzulę wykupu zapisaną w kontrakcie. Ta wynosi miliard euro.

W klubie panuje przekonanie, że 29-latek jest dziś jednym z fundamentów projektu. Po przyjściu Hansiego Flicka wszedł na jeszcze wyższy poziom, uciszył krytyków i stał się jedną z twarzy drużyny. Nic więc dziwnego, że władze Barcy nie chcą nawet słyszeć o sprzedaży.

Sam piłkarz również wielokrotnie deklarował, że dobrze czuje się w Katalonii i chciałby zostać tam na długie lata. To sprawia, że zainteresowanie Arsenalu na razie można traktować bardziej jako sondowanie niż realny ruch.