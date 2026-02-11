Gigant zgłosił się po Raphinhę. Barcelona podała konkretną cenę transferu

11:35, 11. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Arsenal zdecydował się spróbować rozmów z FC Barceloną w sprawie transferu Raphinhi. Duma Katalonii ustaliła zaporową cenę za gwiazdę - poinformował El Nacional.

Raphinha
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona żąda miliarda euro za Raphinhę

Raphinha znajduje się dziś w ścisłej czołówce liderów Barcelony, dlatego trudno się dziwić, że przyciąga uwagę największych marek. Jak podaje El Nacional, po Brazylijczyka zgłosił się Arsenal.

Londyńczycy mieli skontaktować się z władzami katalońskiego klubu, by wybadać możliwość ewentualnego transferu. Mikel Arteta od dawna ceni skrzydłowego i już wcześniej próbował go sprowadzić do swojego zespołu.

Odpowiedź z Camp Nou była jednak błyskawiczna. Barcelona nie ma zamiaru siadać do negocjacji. Stanowisko jest jasne. Jeśli ktoś chce Raphinhę, musi wpłacić klauzulę wykupu zapisaną w kontrakcie. Ta wynosi miliard euro.

W klubie panuje przekonanie, że 29-latek jest dziś jednym z fundamentów projektu. Po przyjściu Hansiego Flicka wszedł na jeszcze wyższy poziom, uciszył krytyków i stał się jedną z twarzy drużyny. Nic więc dziwnego, że władze Barcy nie chcą nawet słyszeć o sprzedaży.

Sam piłkarz również wielokrotnie deklarował, że dobrze czuje się w Katalonii i chciałby zostać tam na długie lata. To sprawia, że zainteresowanie Arsenalu na razie można traktować bardziej jako sondowanie niż realny ruch.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź