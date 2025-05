fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma w Interze? Zainteresowanie jest poważne

Paris Saint-Germain oraz Inter Mediolan mierzą się w sobotnim finale Ligi Mistrzów. Media informują też o potencjalnym ruchu transferowym między tymi klubami. Na Parc des Princes od wielu lat występuje Gianluigi Donnarumma, który stał się celem transferowym włoskiego giganta. Przyszłość bramkarza pozostaje niepewna, a Inter pragnie wykorzystać jego sytuację kontraktową.

Umowa Donnarummy jest ważna tylko do połowy 2026 roku i niewiele wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. Choć sam zawodnik miał wyrazić chęć pozostania w klubie, ostateczna decyzja należy do władz, które myślą o zastąpieniu go kimś innym. W tym momencie nie są prowadzone jakiekolwiek rozmowy, które miałyby przybliżyć obie strony do kontynuowania współpracy.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Media od pewnego czasu łączą Donnarummę z powrotem do Serie A. „Calciomercato” wraca do tematu i potwierdza, że Inter Mediolan wciąż się nim interesuje. Giuseppe Marotta jest zaintrygowany kwestią sprowadzenia go w przyszłym roku w ramach transferu bezgotówkowego i wierzy, że uda się to zrealizować. Choć w bramce Nerrazzurich błyszczy Yann Sommer, pozyskanie Donnarummy byłoby ruchem z myślą o przynajmniej kilku kolejnych latach.

Do ostatecznej decyzji oczywiście jeszcze daleko, a sporą przeszkodą może okazać się wynagrodzenie włoskiego bramkarza. Ten transfer wywołałby w kraju wielkie oburzenie, gdyż Donnarumma jest wychowankiem Milanu.