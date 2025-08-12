Donnarumma może zastąpić gwiazdora. To byłby hit transferowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester City spogląda na Gianluigiego Donnarummę

Gianluigi Donnarumma może być jednym z najgłośniejszych nazwisk podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jak donoszą media, włoski bramkarz najprawdopodobniej opuści Paris Saint-Germain po tym, jak włodarze klubu z Parc des Princes sfinalizowali transfer Lucasa Chevaliera z Lille, płacąc za niego 40 milionów euro. Sprowadzenie młodszego golkipera otwiera drogę do zmian między słupkami drużyny mistrza Francji, a Gianluigi Donnarumma nie ma zamiaru pełnić niesatysfakcjonującej roli rezerwowego.

Do tej pory 26-latek był najczęściej łączony z Chelsea oraz Manchesterem United, które szukają wzmocnień na pozycji bramkarza. Teraz jednak na horyzoncie pojawił się kolejny możliwy kierunek – Manchester City – a tak przynajmniej uważa Fabrizio Romano. Obywatele mogą latem stracić Edersona, który jest poważnie kuszony przez Galatasaray Stambuł. W takiej sytuacji Pep Guardiola i jego sztab rozważyliby pozyskanie właśnie Gianluigiego Donnarummy, widząc w nim czołowego golkipera na Starym Kontynencie.

W przypadku odejścia Edersona reprezentant Włoch rywalizowałby o miejsce w składzie z Jamesem Traffordem, który wrócił na Etihad Stadium po pobycie w Burnley. Co ciekawe, mimo że Gianluigi Donnarumma jest na wylocie z Paryża, to ma za sobą imponujący sezon. Przypomnijmy, iż słynny bramkarz sięgnął z PSG po potrójną koronę, wygrywając Ligue 1, Puchar Francji oraz Ligę Mistrzów. W każdych z tych rozgrywek zaliczył wiele kluczowych interwencji. Teraz włoski fachowiec może spróbować nowego wyzwania w Premier League.