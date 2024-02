IMAGO / Cesare Purini Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Genoa oczekuje minimum 35 mln euro za Gudmundssona

Albert Gudmundsson, który rozgrywa swój pierwszy pełny sezon w Serie A, w 22 występach zdobył dziewięć goli i zaliczył dwie asysty w barwach Genoi, która obecnie zajmuje 12. miejsce w ligowej tabeli.

Napastnik dołączył do zespołu pod koniec styczniowego okna transferowego w 2022 roku, strzelając tylko jednego gola do końca rozgrywek, a kampania zakończyła się spadkiem Genoi do Serie B. Teraz, gdy pozostało 14 meczów do rozegrania w Serie A w sezonie 2023–2024, Gudmundssonowi brakuje zaledwie dwóch goli do wyrównania swojego wyniku w Serie B w zeszłym sezonie (11 goli).

Calciomercato informuje, że wiele klubów jest zainteresowanych napastnikiem Genoi. Mówi się o Juventusie, Interze, Milanie i Napoli, a także o zespołach z Premier League: Newcastle United, Tottenhamie czy West Ham United. Włoscy dziennikarze podkreślają, że Grifone oczekują za swojego gwiazdora minimum 35 mln euro. W przeciwnym razie nie przystąpią do negocjacji.

