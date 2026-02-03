FC Barcelona może sprzedać Gaviego. Mistrz La Ligi podał cenę

FC Barcelona jest gotowa sprzedać Gaviego, jeśli otrzyma ofertę opiewającą na 45 milionów euro. PSG prawdopodobnie złoży propozycję za pomocnika w letnim okienku transferowym - podaje serwis ElNacional.cat.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Gavi wyceniony na 45 milionów euro. PSG szykuje ofertę

Gavi nie może zaliczyć ostatnich sezonów do szczególnie udanych. 21-letni pomocnik Barcelony od dłuższego czasu zmaga się bowiem z dużymi problemami zdrowotnymi, które wyhamowały jego rozwój.

We wrześniu ubiegłego roku młody Hiszpan przeszedł zabieg artroskopii w celu zszycia oraz naprawy uszkodzonej łąkotki przyśrodkowej. Kontuzja kolana okazała się bardzo poważna, a proces rehabilitacji znacznie się przedłużył. Z tego powodu Gavi wciąż nie wrócił do gry i nie mógł pomóc drużynie w kluczowych momentach sezonu.

Mimo kłopotów zdrowotnych Gavi nadal wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje kataloński portal „ElNacional.cat”, chrapkę na zakontraktowanie pomocnika ma Paris Saint-Germain. Luis Enrique dobrze zna tego piłkarza z reprezentacji, co może ułatwić ewentualne przenosiny do PSG.

Co więcej, FC Barcelona jest podobno gotowa rozważyć sprzedaż zawodnika, jeśli na stole pojawi się oferta w wysokości około 45 milionów euro. Władze katalońskiego klubu zdają sobie sprawę, że przy długiej absencji wartość rynkowa piłkarza może dalej spadać, dlatego najbliższe lato wydaje się być odpowiednim momentem na rozstanie.

28-krotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Betis, a do akademii Barcelony trafił w 2015 roku. Do pierwszego zespołu dołączył przed kampanią 2021/2022 i rozegrał dla niego 155 spotkań, zdobywając 10 bramek oraz notując 18 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Gaviego na około 40 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.