PSG może osłabić Barcelonę. To życzenie Luisa Enrique

Gavi przymierzany do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain intensywnie rozgląda się za zawodnikami, którzy w przyszłości mogliby wzmocnić skład aktualnych triumfatorów Ligi Mistrzów. Klub z Parc des Princes nie zamierza spoczywać na laurach i w nadchodzących okienkach transferowych chce zwiększyć rywalizację w kilku formacjach, zwłaszcza w środku pola. To właśnie w tej strefie boiska paryżanie rozważają dokonanie znaczącego wzmocnienia.

Co ciekawe, niewykluczone, że PSG spróbuje dobić targu z Barceloną. Jak poinformował kataloński portal „ElNacional.cat”, na celowniku paryskiego giganta znalazł się bowiem Gavi, a jego wielkim zwolennikiem jest Luis Enrique.

Hiszpański szkoleniowiec chętnie widziałby swojego rodaka w drużynie Les Parisiens, szczególnie że Vitinha wzbudza coraz większe zainteresowanie i może opuścić francuski klub. Według 55-letniego trenera Gavi byłby idealnym następcą portugalskiego pomocnika, doskonale wpisując się w koncepcję długofalowej przebudowy zespołu.

28-krotny reprezentant Hiszpanii, który kilka miesięcy temu przeszedł zabieg artroskopii, ma pauzować do końca lutego 2026 roku. Gavi jest wychowankiem Realu Betis, a do akademii Barcelony trafił w połowie 2015 roku. Przed sezonem 2021/2022 dołączył do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał 155 meczów, strzelił 10 goli i zaliczył 18 asyst.

Warto dodać, że Luis Enrique doskonale zna młodego pomocnika z czasów pracy z drużyną narodową. Wciąż perspektywiczny 21-latek jest wyceniany na 40-55 milionów euro.