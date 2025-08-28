Garnacho bliski zmiany klubu. Gigant finalizuje transfer

21:01, 28. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Alejandro Garnacho po pięciu latach żegna się z Manchesterem United. Jak poinformował Fabrizio Romano, Argentyńczyk za około 40 milionów funtów przeniesie się do Chelsea.

Alejandro Garnacho
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho dołączy do Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Latem londyński klub wydał już blisko 300 milionów euro na nowych zawodników, a na Stamford Bridge trafili m.in. Joao Pedro z Brighton, Jamie Gittens z Borussii Dortmund czy Liam Delap z Ipswich Town. Teraz The Blues dopięli kolejny głośny transfer tuż przed zamknięciem letniego okna.

Fabrizio Romano potwierdził, że Alejandro Garnacho przenosi się z Manchesteru United do Chelsea. Według najnowszych doniesień transakcja została w pełni sfinalizowana. Londyńczycy zapłacą za 21-letniego skrzydłowego około 40 milionów funtów, a piłkarz podpisze kontrakt do czerwca 2032 roku.

Argentyńczyk, mający także hiszpańskie korzenie, od kilku tygodni znajdował się na radarze Chelsea i sam mocno naciskał na transfer. Jego determinacja, by założyć niebieską koszulkę, miała kluczowe znaczenie w negocjacjach.

Garnacho uchodził za jeden z największych talentów akademii Manchesteru United, do której trafił z Atletico Madryt. W barwach Czerwonych Diabłów rozegrał w sumie 144 spotkania, zdobył 26 bramek i zanotował 22 asysty. Teraz spróbuje swoich sił na Stamford Bridge, gdzie kibice liczą, że zostanie gwiazdą w zespole Enzo Mareski. Portal Transfermarkt.de wycenia ofensywnego zawodnika na dokładnie 45 milionów euro.

