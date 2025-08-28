Garnacho bliski zmiany klubu. Gigant finalizuje transfer

Alejandro Garnacho po pięciu latach żegna się z Manchesterem United. Jak poinformował Fabrizio Romano, Argentyńczyk za około 40 milionów funtów przeniesie się do Chelsea.

Alejandro Garnacho dołączy do Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Latem londyński klub wydał już blisko 300 milionów euro na nowych zawodników, a na Stamford Bridge trafili m.in. Joao Pedro z Brighton, Jamie Gittens z Borussii Dortmund czy Liam Delap z Ipswich Town. Teraz The Blues dopięli kolejny głośny transfer tuż przed zamknięciem letniego okna.

Fabrizio Romano potwierdził, że Alejandro Garnacho przenosi się z Manchesteru United do Chelsea. Według najnowszych doniesień transakcja została w pełni sfinalizowana. Londyńczycy zapłacą za 21-letniego skrzydłowego około 40 milionów funtów, a piłkarz podpisze kontrakt do czerwca 2032 roku.

Argentyńczyk, mający także hiszpańskie korzenie, od kilku tygodni znajdował się na radarze Chelsea i sam mocno naciskał na transfer. Jego determinacja, by założyć niebieską koszulkę, miała kluczowe znaczenie w negocjacjach.

Garnacho uchodził za jeden z największych talentów akademii Manchesteru United, do której trafił z Atletico Madryt. W barwach Czerwonych Diabłów rozegrał w sumie 144 spotkania, zdobył 26 bramek i zanotował 22 asysty. Teraz spróbuje swoich sił na Stamford Bridge, gdzie kibice liczą, że zostanie gwiazdą w zespole Enzo Mareski. Portal Transfermarkt.de wycenia ofensywnego zawodnika na dokładnie 45 milionów euro.