Galatasaray ruszyło po gwiazdę Serie A! Ma być jak Osimhen

Galatasaray chce powtórzyć historię z wypożyczeniem Victora Osimhena. Tym razem turecki klub chce, aby do zespołu dołączył Ademola Lookman - informuje Yagiz Sabuncuoglu.

Ademola Lookman na radarze Galatasaray

Ademola Lookman podczas letniego okna transferowego był już przymierzany do kilku czołowych klubów w Europie. Z początku wydawało się, że największe szanse ma Inter Mediolan. Z biegiem czasu do wyścigu dołączył także Tottenham oraz Bayern Monachium. Ostatecznie zawodnik Atalanty nie przeszedł do żadnego z wymienionych zespołów. Z tej okazji chce skorzystać turecki gigant – Galatasaray.

Wszystko wskazuje na to, że Galatasaray złożyło zapytanie za napastnika La Dei. Atalanta odpowiedziała, że sprzedaż zawodnika jest możliwa, ale tylko w przypadku ofert na poziomie 55 milionów euro. Turcy nie są w stanie zapłacić takiej sumy, ale mają plan na sfinalizowanie transakcji. Chcą pójść tą samą drogą, co rok temu w przypadku Victora Osimhena.

Mowa więc o wypożyczeniu Lookmana do końca sezonu, a następnie wykupić go po niższej cenie. Dziennikarz dodał, że Galatasaray rozmawiało już zarówno z samym piłkarzem, jak i przedstawicielami włoskiego klubu.

Lookman jest zawodnikiem La Dei od sierpnia 2022 roku. Do Bergamo trafił bezpośrednio z RB Lipsk za nieco ponad 10 milionów euro. Wcześniej grał również w Leicester, Everton czy Fulham. W Atalancie rozegrał łącznie 118 meczów, w których zdobył 52 bramki.