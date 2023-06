Gdyby nie Gabri Veiga, to wielce prawdopodobne, że Celta Vigo spadłaby z La Liga. Środkowy pomocnik wzbudza zainteresowanie gigantów, a niespodziewanie w wyścigu o jego pozyskanie na czoło wysunął się Liverpool - podaje Relevo.

Gabri Veiga to jeden z największych talentów na Półwyspie Iberyjskim

Środkowy pomocnik ma za sobą kapitalny sezon w lidze hiszpańskiej

21-latek jest łączony z przeprowadzką do angielskiej Premier League

Gabri Veiga częścią przebudowy linii środkowej Liverpoolu?

Liverpool zapowiedział przebudowę linii pomocy podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Z zespołem The Reds pożegnają się tacy zawodnicy jak James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain czy Arthur.

Dlatego klub z Anfield szuka na rynku nowych piłkarzy do środka pola. Alexis Mac Allister jest już o krok od przeprowadzki do czerwonej części Liverpoolu, a z ekipą Juergena Kloppa łączeni są też Manu Kone, Khephren Thuram czy Gabri Veiga.

Hiszpan na co dzień występujący w Celcie Vigo podobno jest coraz bliżej przenosin do drużyny The Reds – donosi portal “Relevo.com”.