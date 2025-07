Frankowski opuści Galatasaray. Kolejna opcja dla reprezentanta Polski

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Klub z Niemiec chce wypożyczyć Przemysława Frankowskiego

Przemysław Frankowski zimą został wypożyczony do Galatasaray, które po sezonie postanowiło go wykupić za 7 milionów euro. Podczas pobytu nad Bosforem zdobył mistrzostwo Turcji, będąc zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Wszystko wskazuje jednak na to, że przygoda w Stambule dobiegła końca. Okazuje się, że klub chce się go pozbyć, a przy okazji odzyskać zainwestowane pieniądze.

Więcej o przyszłości Frankowskiego na łamach Goal.pl pisał Piotr Koźmiński. Na ten moment reprezentant Polski ma wiele zapytań zwłaszcza z Ligue 1, gdzie zapracował na bardzo dobrą opinię. W grze pojawił się jednak jeszcze jeden potencjalny kierunek.

Z informacji przekazanych przez serwis Meczyki.pl wynika, że wahadłowy przykuł uwagę jednego z niemieckich klubów. Nazwa drużyny nie została podana, lecz wiadomo, że chodzi o wypożyczenie. 30-latek jeśli miałby odejść, chciałby, aby odbyło się to w ramach transferu definitywnego. Póki co obowiązuje go jeszcze trzyletni kontrakt z Galatasaray.

Zanim zdecydował się na przeprowadzkę do Turcji, bronił barw RC Lens, grającego w Ligue 1. Dla francuskiego zespołu wystąpił w 141 meczach, strzelając w nich 20 goli i notując 14 asyst. Wcześniej występował w takich klubach jak Chicago Fire czy Jagiellonia Białystok.