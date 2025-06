Frankowski bliski kolejnej zmiany. Po zaledwie pół roku

Przemysław Frankowski w letnim okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy. Galatasaray wykupi go z Lens, ale nie widzi dla niego miejsca w składzie, o czym informuje portal Sporx.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski nie ma przyszłości w Galatasaray

36 meczów, pięć goli, trzy asysty – z takimi liczbami Przemysław Frankowski kończy sezon 2024/25. Reprezentant Polski zaliczył 21 występów dla RC Lens i 15 dla Galatasaray, którego zawodnikiem został w lutym. Do Stambułu trafił na zasadzie wypożyczenia, które 1 lipca zmieni się w transfer definitywny. Mistrzowie Turcji wykupią 30-latka za siedem milionów euro, ale nic nie wskazuje na to, by wiązali z nim przyszłość.

– Przemysław Frankowski nie spełnił oczekiwań – pisze portal Sporx, który dodaje, że jeżeli pojawi się konkretna oferta, to Polak zostanie sprzedany. Chociaż były zawodnik Chicago Fire mógł liczyć na regularne występy, to po kilku spotkaniach, w których spędził na murawie 90 minut, otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Besiktasem i jego notowania nieco spadły. Ofensywny dorobek wahadłowego w Galatasaray to zaledwie jedna asysta.

Gdzie może trafić wychowanek Lechii Gdańsk? W przypadku Frankowskiego brak jakichkolwiek pogłosek dotyczących miejsca potencjalnej przeprowadzki. Tureckie media pewne są tylko jednego – 50-krotny reprezentant Biało-Czerwonych nie będzie kontynuował kariery na Rams Park.