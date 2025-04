Franck Ribery doradza Bayernowi Monachium. “Muszą go sprowadzić”

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Franck Ribery

Franck Ribery: Bayern musi podpisać kontrakt z Wirtzem

Bayern Monachium jest jednym z faworytów do sprowadzenia Floriana Wirtza w jednym z najbliższych okienek transferowych. Franck Ribery udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi BILD, w którym stwierdził, że włodarze bawarskiego klubu muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby zakontraktować pomocnika Bayeru Leverkusen. 41-letni Francuz zaproponował nawet nową taktykę, z której zespół z Allianz Areny miałby korzystać po dokonaniu takiego transferu.

– Jeśli jest jakaś możliwość, to Bayern Monachium musi podpisać kontrakt z Florianem Wirtzem. Zapewniam, że Musiala i Wirtz potrafią grać w jednej drużynie, co przecież możemy zobaczyć w reprezentacji Niemiec. Są do siebie podobni, ponieważ obaj mają niesamowity talent. Ale ich style gry się różnią. Dobrzy piłkarze zawsze dogadują się na boisku – powiedział Franck Ribery, który z powodzeniem przywdziewał koszulkę zespołu Die Roten w latach 2007-2019.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

– Bayern Monachium być może powinien trochę zmienić swój system gry, odchodząc od tradycyjnych skrzydłowych. Sprawdziłbym taktykę z klasycznym napastnikiem, a za nim umieściłbym duet Wirtz – Musiala, gdyby ten pierwszy ostatecznie trafił na Allianz Arenę. Wtedy skrzydła będą otwarte dla atakujących wahadłowych. To mogłoby się sprawdzić – dodał piłkarz, który zawiesił buty na kołku w 2022 roku.

Franck Ribery jest jedną z największych legend bawarskiego potentata. 81-krotny reprezentant Francji w trykocie ekipy Die Roten rozegrał łącznie 425 spotkań, zdobył 124 bramki i zanotował 182 asysty. Zawodnik, który grał na pozycji lewoskrzydłowego, wstawił do gabloty dziewięć pater za mistrzostwo Bundesligi, sześć Pucharów Niemiec oraz jedno trofeum za wygraną w prestiżowej Lidze Mistrzów.