Francisco Trincao zarobi fortunę. Zaskakujący transfer potwierdzony

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Francisco Trincao

Oficjalnie: Al-Ahli sprowadziło Francisco Trincao

Al-Ahli Dżudda poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona. 26-letni ofensywny pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Według medialnych doniesień saudyjski klub zapłacił za portugalskiego zawodnika niespełna 40 milionów euro. To kolejny ciekawy ruch Al-Ahli, które konsekwentnie wzmacnia skład przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Przed Trincao stoi jednak niezwykle wymagające zadanie. Portugalczyk będzie musiał wejść w buty Riyada Mahreza, który w ostatnich sezonach należał do najważniejszych piłkarzy ekipy z Dżuddy i odegrał kluczową rolę w sukcesach drużyny. Zastąpienie Algierczyka nie będzie łatwe, ale władze Al-Ahli wierzą, że nowy nabytek sprosta oczekiwaniom. Nie jest tajemnicą, iż istotnym argumentem przemawiającym za przeprowadzką na Półwysep Arabski były również bardzo atrakcyjne warunki finansowe, jakie saudyjski gigant zaoferował wszechstronnemu zawodnikowi.

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Portugalski gwiazdor, którego obserwowali również Manchester City oraz Tottenham Hotspur, reprezentował barwy Sportingu od lipca 2022 roku. Początkowo trafił do Lizbony na zasadzie wypożyczenia z Barcelony, a rok później został wykupiony za 18 milionów euro. W minionej kampanii Trincao rozegrał 54 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 13 bramek i notując 18 asyst. Tak imponujące liczby sprawiły, że wzbudził on zainteresowanie wielu potentatów, ale ostatecznie zdecydował się kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej.