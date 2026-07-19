Juventus na czele wyścigu o zakontraktowanie gwiazdy Ligue 1

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun coraz bliżej Juventusu

Juventus intensywnie pracuje nad pozyskaniem nowego napastnika po odejściu Dusana Vlahovicia. Serbski snajper nie zdecydował się przedłużyć wygasającego kontraktu z włoskim gigantem i opuścił ekipę Starej Damy na zasadzie wolnego transferu. Tym samym działacze klubu z Półwyspu Apenińskiego stanęli przed koniecznością znalezienia godnego następcy swojego byłego lidera ofensywy. W Turynie trwa analiza dostępnych opcji, a na liście życzeń znalazło się kilka głośnych nazwisk. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeden z kandydatów wysunął się na prowadzenie.

Jak poinformował hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”, coraz bliżej przenosin do Juventusu jest Folarin Balogun. Włoski potentat ma być na czele wyścigu o podpis 25-letniego Amerykanina, choć zainteresowanie napastnikiem wykazują również Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain oraz Sunderland AFC. AS Monaco nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim piłkarzem i wyceniło go na około 50 milionów euro. Jeśli Juventus będzie chciał sfinalizować transakcję, musi przygotować się na bardzo poważny wydatek.

Balogun reprezentuje barwy ekipy z Księstwa od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadion Ludwika II z Arsenalu za około 30 milionów euro. Podczas trwających mistrzostw świata znalazł się w centrum uwagi nie tylko z powodu anulowanej czerwonej kartki, ale także dzięki dobrej postawie na boisku. W trakcie turnieju zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę, potwierdzając swoją wysoką formę. 31-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na mniej więcej 40 milionów euro, jednak Monaco liczy na jeszcze wyższą kwotę za swojego czołowego zawodnika.

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