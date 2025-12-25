Z Liverpoolu do Realu Madryt? Xabi Alonso chce dwie gwiazdy

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ibrahima Konate i Florian Wirtz celami Realu Madryt

Real Madryt kompletnie nie spełnia oczekiwań w obecnym sezonie, tracąc cztery punkty do Barcelony w tabeli La Ligi i prezentując nierówną formę. Mimo to Xabi Alonso wciąż cieszy się zaufaniem włodarzy stołecznego klubu, ponieważ na ten moment nic nie wskazuje na zakończenie współpracy między stronami. Hiszpański szkoleniowiec liczy na wzmocnienia składu w najbliższym letnim okienku transferowym, o ile nie zostanie zwolniony jeszcze w trakcie aktualnej kampanii.

Królewscy niedawno sprowadzili Trenta Alexandra-Arnolda, który wcześniej przez lata występował w barwach Liverpoolu. Alonso podobno widziałby w swoim zespole kolejnych dwóch piłkarzy związanych z Anfield Road. Jak informuje serwis „Defensa Central”, trener Realu Madryt liczy na transfery Floriana Wirtza oraz Ibrahimy Konate, którzy mieliby znacząco podnieść jakość kadry drużyny Los Blancos.

Xabi Alonso miał już okazję współpracować z niemieckim pomocnikiem podczas wspólnego pobytu w Bayerze Leverkusen. Pozyskanie 22-letniego Wirtza, który nie do końca odnajduje się na Wyspach Brytyjskich, wiązałoby się jednak ze sporym wydatkiem.

Z kolei francuski stoper może być dostępny za darmo, jeśli nie przedłuży wygasającej 30 czerwca 2026 roku umowy z Liverpoolem. 26-letni defensor od dawna jest łączony z przejściem na Santiago Bernabeu. Przyglądają mu się także PSG oraz Bayern Monachium.