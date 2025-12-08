Flick rozmówił się z gwiazdą. Chce skorzystać na problemach Araujo

09:58, 8. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Helena Condis

Barcelona po stracie Inigo Martineza wciąż nie znalazła idealnej opcji do środka obrony. Nieobecność Ronalda Araujo chce wykorzystać Jules Kounde, który rozmówił się z Hansim Flickiem w sprawie jego pozycji na boisku.

Hansi Flick
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Hansi Flick

Kounde chce zająć miejsce Araujo

Barcelona podczas letniego okienka pożegnała Inigo Martineza, który zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Był to potężny cios dla Hansiego Flicka, który w zeszłym sezonie zestawił doświadczonego Hiszpana z młodziutkim Pau Cubarsim. Ten duet spisywał się znakomicie, zaś strata Martineza jest widoczna od samego początku tej kampanii.

Po kilku miesiącach Flick wciąż nie znalazł odpowiedniego rozwiązania. W parze z Cubarsim wystawiał już Ronalda Araujo, Andreasa Christensena, Erica Garcię, a ostatnio nawet też Gerarda Martina. Choć ten gra na dobrym poziomie, wciąż uchodzi tylko za opcję tymczasową. Szkoleniowiec ma ograniczone pole manewru, bowiem po meczu z Chelsea poza grą znajduje się Araujo. W jego przypadku chodzi zarówno o kwestie fizyczne, jak i mentalne, dlatego potrzebuje więcej odpoczynku.

Absencję Urugwajczyka próbuje za to wykorzystać Jules Kounde. Helena Condis ujawniła, że spotkał się on z Flickiem i wyjawił mu chęć spróbowania swoich sił w środku defensywy. Tę pozycję zawsze uważał za swoją nominalną, podczas gdy na prawej obronie występował z konieczności. Po czasie okazało się, że gra tam na tyle dobrze, że został przestawiony na stałe.

Obecny sezon dla Kounde jest natomiast dużo słabszy. Popełnia błędy w obronie, a jego gra do przodu nie przynosi korzyści. Być może przesunięcie do środka obrony pomogłoby mu w powrocie do wysokiej formy. Flick rozważy tę kandydaturę, choć dalej uważa go za prawego defensora.

