Flick postawił ultimatum przed gwiazdą Barcelony. Może wylecieć z klubu

Hansi Flick stracił cierpliwość do Marcusa Rashforda i postawił przed nim ultimatum. Jak poinformował El Nacional, napastnik musi się postarać, aby zostać w Barcelonie.

Rashford dostał ultimatum od Flicka

Flick był bardzo niezadowolony nie tyle ze zmarnowanej sytuacji w El Clasico, co z postawy Rashforda bez piłki. Niemiec akceptuje błędy pod bramką rywala, ale brak zaangażowania w defensywie to dla niego czerwona linia, zwłaszcza w końcówce tak ważnego spotkania.

W sztabie Barcelony szczególnie zapamiętano jedną akcję, gdy po stronie Rashforda Real Madryt stworzył groźną sytuację, a Alvaro Carreras był bliski zdobycia gola. Dla Flicka był to przykład problemu, który rozbija cały balans zespołu. Skrzydłowy, który nie pressuje i nie pomaga w obronie, naraża drużynę na straty w kluczowych momentach.

Szkoleniowiec ma być w tej kwestii bezwzględny. Nazwisko, status czy cena nie mają znaczenia. Flick oczekuje pełnego zaangażowania przez cały mecz, także wtedy, gdy piłkarz nie ma piłki. Rashford po finale został wyraźnie wskazany jako przykład zawodnika, który tych wymagań nie spełnił.

Według doniesień Flick przekazał Anglikowi, że to jego ostatni kredyt zaufania. Jeśli podobna sytuacja się powtórzy, przyszłość Rashforda w Barcelonie stanie pod dużym znakiem zapytania. Klub miał zagwarantowaną opcję wykupu po wypożyczeniu za kwotę zbliżoną do 30 milionów euro, ale dziś ta transakcja nie jest już oczywista.