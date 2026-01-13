Znany trener postawił warunek i poprosił Real o transfery. Jeden z nich to Kane!

Juergen Klopp jest typowany jako idealny kandydat na trenera Realu Madryt. Jak poinformował portal El Nacional, Niemiec poprosił Florentino Pereza o dwa transfery. To ma być warunek do objęcia drużyny.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Klopp postawił warunki Realowi Madryt

Według doniesień katalońskich mediów Klopp nie zamierza obejmować Realu Madryt bez realnego wpływu na kształt kadry. Niemiecki szkoleniowiec ma oczekiwać zespołu zbudowanego pod jego wymagający, intensywny styl gry i jasno zakomunikował, że potrzebuje konkretnych wzmocnień.

Jednym z priorytetów transferowych ma być Alexis Mac Allister. Klopp bardzo wysoko ocenia Argentyńczyka i postrzega go jako piłkarza zdolnego uporządkować grę w środku pola. Pomocnik Liverpoolu ma pasować do jego koncepcji zarówno pod względem taktycznym, jak i mentalnym, a dodatkowym atutem jest fakt, że obaj dobrze się znają ze wspólnej pracy w Liverpoolu.

Jeszcze większe emocje budzi drugie nazwisko. Klopp miał wskazać Harry’ego Kane’a jako idealnego kandydata na środkowego napastnika Realu. Niemiec chce klasycznej „dziewiątki”. W takim wariancie Kylian Mbappe miałby częściej występować na skrzydle.

Równolegle niemiecki trener miał także jasno określić, z kim nie wiąże planów. Według tych samych źródeł oczekiwałby odejścia Viniciusa, którego postawa boiskowa i dyscyplina nie wpisują się w jego wizję zespołu, a także Daniego Ceballosa, ocenianego jako zawodnik niewystarczający na poziom, jaki Klopp chce wprowadzić w Madrycie.

Na ten moment są to wyłącznie nieoficjalne informacje, a Real Madryt nie potwierdził żadnych rozmów ani warunków stawianych przez Kloppa.