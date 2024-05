fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Araujo kluczowy dla Flicka

Barcelona dogadała się z Hansim Flickiem, który zastąpił nieoczekiwanie zwolnionego Xaviego Hernandeza. Oczekuje się, że niemiecki szkoleniowiec poprowadzi Blaugranę do sukcesów w kraju, ale przede wszystkim w Lidze Mistrzów, którą swego czasu zdobył pracując w Bayernie Monachium. Flick rozpoczął już swoje rządy. Podstawowym zadaniem jest zaplanowanie letniego okienka transferowego i wytypowanie pożądanych wzmocnień.

“Sport” informuje, że Flick miał się już zwrócić do włodarzy Barceloną z prośbą o zatrzymanie Ronalda Araujo. Urugwajczyk był w ostatnich tygodniach łączony z transferem jako jeden z kandydatów do opuszczenia Katalonii za wielkie pieniądze. Nie jest tajemnicą, że hiszpański gigant ma problemy finansowe, a do finalizowania transferów przychodzących konieczne jest najpierw znalezienie odpowiednich funduszy. Odkąd do pierwszego składu przebił się Pau Cubarsi, w defensywie Barcelony jest nadmiar jakościowych zawodników. Po nieudanym dwumeczu z PSG w Lidze Mistrzów sugerowano, że to właśnie Araujo powinien opuścić drużynę. Flick kategorycznie się temu sprzeciwia, traktując go jako kluczową postać dla swojej wizji.

Przyszłość Araujo nie jest jeszcze przesądzona, natomiast Barcelona skłania się ku prośbie Flicka i postara się zatrzymać swojego defensora. W najbliższym czasie mają ruszyć rozmowy w sprawie nowej umowy. Teraz wiele zależy od samego zawodnika, który pierwotnie nie zakładał odejścia, lecz był skłonny zmienić swoją decyzję.

