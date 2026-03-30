Flick dogadał się z Barceloną. Kluczowa decyzja ws. jego przyszłości

Hansi Flick wstępnie dogadał się z Barceloną w sprawie nowej umowy. Niebawem ma nastąpić oficjalne ogłoszenie - informuje Nicolo Schira. Niemiec zwiąże się z klubem do 2028 roku.

Flick na dłużej w Barcelonie. To już przesądzone

Barcelona w debiutanckim sezonie pod wodzą Hansiego Flicka kompletnie zdominowała krajowe podwórko, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Otarła się również o finał Ligi Mistrzów, ale w półfinałowej rywalizacji ostatecznie lepszy okazał się Inter Mediolan. Nie zmienia to faktu, że dotychczasowa kadencja niemieckiego szkoleniowca jest oceniana bardzo pozytywnie przez kibiców. Obecnie Blaugrana ponownie walczy o najwyższe cele – zdobyła już Superpuchar Hiszpanii, a także wyprzedza Real Madryt w tabeli La Ligi. Na jej drodze do półfinału Ligi Mistrzów stoi natomiast Atletico Madryt.

W klubie uważają, że Flick to idealna opcja na obecne czasy – potrafi wykrzesać coś więcej z piłkarzy, a także świetnie rozwija młodzież. Nie narzeka mimo wciąż obecnych problemów finansowych i rywalizuje z drużynami, które wydają na transfery znacznie więcej pieniędzy.

Dla przyszłości Flicka kluczowe miały być wybory prezydenckie w Barcelonie. Wiadomo już, że kolejną kadencję na tym stanowisku spędzi Joan Laporta, dlatego Niemiec jest gotowy pozostać w Katalonii. Nicolo Schira informuje, że strony osiągnęły już wstępne porozumienie w sprawie nowej umowy, ważnej do połowy 2028 roku. Rozmowy są na finiszu, a niebawem powinno nastąpić oficjalne potwierdzenie.