Fernandez ujawnił, gdzie chce mieszkać. Real może się cieszyć

Enzo Fernandez jest łączony z opuszczeniem Chelsea wraz z końcem sezonu. Jego wymarzonym klubem ma być Real Madryt. Gwiazdor otwarcie przyznał też, że chciałby zamieszkać w stolicy Hiszpanii.

Fernandez przymierza się do letniego transferu?

Enzo Fernandez od miesięcy jest łączony z transferem do Realu Madryt. Plotki podsyca zachowanie samego gwiazdora, który po ostatnich niepowodzeniach Chelsea nie wykluczył odejścia. The Blues mają za sobą zły okres – w Premier League wygrywają niewiele, a do tego Paris Saint-Germain rozbiło ich w dwumeczu Ligi Mistrzów. Argentyńczyk to jeden z liderów ekipy ze Stamford Bridge, dlatego jego odejście byłoby wielkim ciosem.

Królewscy interesują się Fernandezem, bowiem piłkarzem właśnie o takim profilu chcą wzmocnić środek pola. Drużynie brakuje rozgrywającego, który będzie odpowiadał za kontrolowanie gry i kreowanie sytuacji. Jednym z kandydatów jest właśnie argentyński gwiazdor, a media sugerują, że gra dla Realu to jego marzenie.

Fernandez poszedł o krok dalej i otwarcie przyznał, że chciałby pewnego dnia zamieszkać w Madrycie.

– Chciałbym pewnego dnia zamieszkać w Madrycie. To piękne miasto, przypomina mi Buenos Aires – ujawnił podczas oficjalnej transmisji. Nie odpowiedział na pytanie o grę dla któregoś z tamtejszych klubów, ale wyraźnie się uśmiechnął na myśl o transferze do Realu.

🚨❗️ Enzo Fernández: “I’d like to live in Madrid. It’s a beautiful city, reminds me of Buenos Aires”.



When asked by @SpiderCarp23 about clubs there… Enzo ended up smiling and didn’t comment. pic.twitter.com/FNKDwKXHxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

Fernandez takimi działaniami może zrazić do siebie kibiców Chelsea, ale jednocześnie przybliża się do transferu. Do tej pory angielski gigant nie planował go sprzedawać.