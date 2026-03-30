Fernandez ujawnił, gdzie chce mieszkać. Real może się cieszyć

Fernandez przymierza się do letniego transferu?
Enzo Fernandez od miesięcy jest łączony z transferem do Realu Madryt. Plotki podsyca zachowanie samego gwiazdora, który po ostatnich niepowodzeniach Chelsea nie wykluczył odejścia. The Blues mają za sobą zły okres – w Premier League wygrywają niewiele, a do tego Paris Saint-Germain rozbiło ich w dwumeczu Ligi Mistrzów. Argentyńczyk to jeden z liderów ekipy ze Stamford Bridge, dlatego jego odejście byłoby wielkim ciosem.
Królewscy interesują się Fernandezem, bowiem piłkarzem właśnie o takim profilu chcą wzmocnić środek pola. Drużynie brakuje rozgrywającego, który będzie odpowiadał za kontrolowanie gry i kreowanie sytuacji. Jednym z kandydatów jest właśnie argentyński gwiazdor, a media sugerują, że gra dla Realu to jego marzenie.
Fernandez poszedł o krok dalej i otwarcie przyznał, że chciałby pewnego dnia zamieszkać w Madrycie.
– Chciałbym pewnego dnia zamieszkać w Madrycie. To piękne miasto, przypomina mi Buenos Aires – ujawnił podczas oficjalnej transmisji. Nie odpowiedział na pytanie o grę dla któregoś z tamtejszych klubów, ale wyraźnie się uśmiechnął na myśl o transferze do Realu.
Fernandez takimi działaniami może zrazić do siebie kibiców Chelsea, ale jednocześnie przybliża się do transferu. Do tej pory angielski gigant nie planował go sprzedawać.