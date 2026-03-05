Fernandes może zostać w Manchesterze United. Ma dwa warunki

Manchester United chce poznać decyzję Bruno Fernandesa odnośnie przyszłości. Gwiazdor z kolei nie wyklucza pozostania na Old Trafford, ale ma dwa warunki - ujawnia "The Mirror".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fernandes chce znać nazwisko nowego trenera Manchesteru United

Bruno Fernandes na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z opuszczeniem Old Trafford. W szczególności przyglądali mu się Saudyjczycy, oferujący astronomiczne pieniądze. Niewykluczone, że wrócą po niego również tego lata.

Przyszłość gwiazdora Manchesteru United stoi więc pod znakiem zapytania. Klub wyczekuje jego decyzji, gdyż od tego zależą działania na rynku transferowym. Nie ulega wątpliwościom, że Portugalczyk to lider całej drużyny, a jego odejście wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia dużych wzmocnień.

Jak do tej sprawy podchodzi sam zainteresowany? Zaraz po zakończeniu sezonu Fernandes siądzie do rozmów z włodarzami Manchesteru United. W grę wchodzi przedłużenie umowy lub decyzja o rozstaniu. W tym pierwszym przypadku pomocnik oczywiście otrzymałby wielką podwyżkę, na co angielski gigant ma być gotowy.

Kluczowe dla przyszłości Fernandesa są dwie kwestie, co ujawnia „The Mirror”. Liczy, że Manchester United wywalczy w tym sezonie awans do Ligi Mistrzów, który z każdym tygodniem jest coraz bardziej prawdopodobny. Dodatkowo, Portugalczyk chce wpierw poznać nazwisko trenera, który od lata będzie prowadził zespół. Nie ukrywa, że współpraca z Michaelem Carrickiem układa się świetnie, więc nie miałby nic przeciwko, aby ten pozostał w klubie na dłużej.