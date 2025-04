Barcelona z ofertę za 40 milionów. Napastnik marzy o grze dla Flicka

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zaoferuje 40 milionów za Rashforda

Barcelona od wielu miesięcy poszukuje nowego napastnika. Zespół Dumy Katalonii w ostatnich okienkach transferowych łączony był z wieloma graczami, którzy mogli wzmocnić drużynę i podnieść jakość ofensywy. Starania te jednak dość wyraźnie zatrzymała bardzo dobra forma Roberta Lewandowskiego, który właściwie przeżywa drugą młodość. Teraz jednak gdy Polak kolejny raz jest w tym sezonie kontuzjowany wszyscy w klubie, w tym Hansi Flick zdali sobie sprawę, że konieczne do dalszego rozwoju jest pozyskanie nowego napastnika latem.

Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes” Barcelona przygotuje ofertę w wysokości 40 milionów euro za Marcusa Rashforda. Napastnik Manchesteru United już zimą był łączony z Blaugraną, ale teraz klub z Hiszpanii wydaje się być zdeterminowany do jego pozyskania. Anglik może grać bowiem zarówno na skrzydle, jak i jako wysunięty napastnik. Co więcej, sam Marcus Rashford marzy o grze w Barcelonie i w drużynie Hansiego Flicka, a to powoduje, że dogadanie warunków powinno być jeszcze łatwiejsze.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Marcus Rashford do końca tego sezonu przebywa na wypożyczeniu w zespole Aston Villi. W obecnej kampanii rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 9 asyst. Dla Manchesteru United, którego Anglik jest wychowankiem, rozegrał 426 spotkań i 138 razy trafił do siatki rywala. Serwis “Transfermarkt” wycenia 27-letniego napastnika na 50 milionów euro.

Zobacz także: Milan złoży ofertę Manchesterowi City. Kwota może szokować