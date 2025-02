Fermin Lopez opuści Barcelonę? Inny gigant wziął go na celownik

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Atletico Madryt obserwuje sytuację Fermina Lopeza

Fermin Lopez ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2029 roku, ale mimo to wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich miesiącach 21-letniemu pomocnikowi przyglądali się giganci Premier League, a teraz do walki o zakontraktowanie mistrza olimpijskiego dołączył potentat z Hiszpanii. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez kataloński serwis “El Nacional”.

Zdaniem wspomnianego portalu sytuację Fermina Lopeza bacznie monitoruje bowiem Atletico Madryt, które widzi w nim idealne wzmocnienie swojego składu. Diego Simeone jest wielkim fanem umiejętności dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii i podobno polecił włodarzom stołecznego klubu sprowadzenie go na Estadio Metropolitano. Jednak ciężko powiedzieć, czy FC Barcelona najbliższego lata w ogóle wysłucha ofert za swojego piłkarza.

Wychowanek Realu Betis jest ważnym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka, dla której strzelił 5 goli oraz zaliczył 5 asyst w 25 spotkaniach obecnego sezonu. W połowie 2023 roku Fermin Lopez stał się pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Barcelony i od tamtej pory odgrywa znaczącą rolę w ekipie Blaugrany. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową środkowego pomocnika na około 50 mln euro.