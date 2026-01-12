Szymański blisko zmiany klubu. Francuski trop coraz wyraźniejszy

Sebastian Szymański wygląda na to, że wkrótce zmieni klub i będzie kontynuował swoją karierę we Francji. Wieści w tej sprawie przekazał na platformie X dziennikarz Matteo Moretto.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański blisko Stade Rennes

Sebastian Szymański wygląda na to, że obierze drogę, na którą lata temu zdecydował się Kamil Grosicki. Reprezentant Polski najpewniej zamieni Fenerbahce na Stade Rennes. Tymczasem ciekawe informacje na ten temat ujawnił dziennikarz Matteo Moretto.

„Stade Rennes i Fenerbahce są bliskie porozumienia w sprawie Sebastiana Szymańskiego na kwotę 11 milionów euro plus premie” – napisał znany insider na platformie X.

26-letni zawodnik trafił do ekipy z Turcji latem 2023 roku. Aktualny kontrakt Szymańskiego z Fenerbahce obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Wygląda jednak na to, że aktualny pracodawca 50-krotnego reprezentanta Polski wykorzysta jedną z być może ostatnich okazji, aby zarobić konkretne pieniądze na transferze z udziałem pomocnika.

Ostatnio nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości Szymańskiego. Zawodnik był łączony już z takimi zespołami jak Bayer Leverkusen, RB Lipsk, Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart. Piłkarzem miały się też interesować FC Koeln oraz PSV Eindhoven. Największe szanse na finalizację transakcji z udziałem zawodnika ma jednak Stade Rennes.

Szymański w tej kampanii wystąpił łącznie w 25 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył także dwie asysty. Niewykluczone, że piłkarz powiększy swój dorobek już w środę. Wówczas w krajowym pucharze Fenerbahce zmierzy się z B. Yeni Carsi.