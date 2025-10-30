Feio wrócił do Ekstraklasy! Portugalczyk ogłoszony w nowym klubie

Radomiak Radom ma nowego trenera. Do Ekstraklasy wrócił Goncalo Feio, który został już zaprezentowany. Jego umowa będzie ważna do 2028 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak ma nowego trenera. Wielki powrót Feio

Goncalo Feio podczas pracy w Legii Warszawa zapewniał, że nie będzie już prowadził innych polskich klubów. Po sezonie 2024/2025 rozstał się ze stołecznym klubem, a następnie zaliczył krótki epizod w Dunkierce. Od połowy lipca poszukiwał nowego pracodawcy, będąc regularnie łączonym z powrotem do Ekstraklasy. Ten się wreszcie ziścił, bowiem Portugalczyk został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Radomiaka Radom.

Jednocześnie zakończyła się przygoda Joao Henriquesa, który odpowiadał za wyniki Radomiaka od stycznia 2025 roku. W tym sezonie ekipa z Radomia zdobyła dotąd 16 punktów i zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli.

Radomiak zdecydował się postawić na Feio. Szkoleniowiec podpisał umowę, która będzie ważna do czerwca 2028 roku. W czwartek został oficjalnie zaprezentowany w nowych barwach.

Dla Feio to powrót do Ekstraklasy po kilku miesiącach. Do niedawna pracował dla Legii Warszawa, z którą zdobył Puchar Polski. Wcześniej pełnił funkcję trenera Motoru Lublin, który za jego czasów występował jeszcze w pierwszej lidze. 35-latek spróbuje powalczyć z Radomiakiem o górną połowę ligowej tabeli, a w dłuższej perspektywie również udział w europejskich pucharach. Na ławce trenerskiej zadebiutuje w poniedziałek, kiedy to Radomiak zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk.