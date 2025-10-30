Feio w Radomiaku tylko na chwilę? Specjalny zapis w umowie

Goncalo Feio ma zostać nowym trenerem Radomiaka Radom. To już w zasadzie przesądzone, a brakuje jedynie oficjalnego komunikatu. Mateusz Borek ujawnia, że w umowie Portugalczyka znajdzie się specjalny zapis.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio szybko opuści Radom? Taki zapis znajdzie się w umowie

Radomiak Radom przygotowuje się do zmiany trenera. Losy Joao Henriquesa są już przesądzone, choć kulisy rozstania pozostają tajemnicą. W mediach pojawiła się informacja, że z pracy miał zrezygnować sam Portugalczyk, który musi wracać do kraju w związku z poważną sytuacją rodzinną, ale inne źródło to zdementowało.

Niezależnie od przyczyny, pożegnanie Henriquesa jest pewne. W Radomiaku ma go zastąpić Goncalo Feio, który notuje szybki powrót do Polski. Po odejściu z Legii Warszawa wydawało się, że postawi na zagraniczną karierę, ale epizod w Dunkierce trwał niespełna miesiąc. Teraz Portugalczyk ma odpowiadać za wyniki Radomiaka.

Do potwierdzenia brakuje już tylko w zasadzie oficjalnego komunikatu. Radomiak dogadał z Feio warunki współpracy, a ten nawet skompletował już sztab szkoleniowy – znajdzie się w nim chociażby znany z Wisły Kraków Kiko Ramirez.

Feio ma traktować Radomiak wyłącznie jako przystanek, o czym świadczą słowa Mateusza Borka. Dziennikarz „Kanału Sportowego” ujawnił, że w umowie znajdzie się bardzo niska klauzula wykupu. Zasugerował również, że jego pobyt w Radomiu nie potrwa zbyt długo, a po udanym okresie obejmie klub o większym potencjale.

Dla Feio będzie to trzecia samodzielna praca w polskim klubie. W latach 2022-2024 prowadził Motor Lublin, a później pracował dla Legii Warszawa.