Chiesa nie sprawdza się na Anfield. Liverpool podjął decyzję

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa ma zostać sprzedany

Federico Chiesa okazał się awaryjnym wyborem Liverpoolu pod koniec letniego okienka. Na Anfield szukano wzmocnień ofensywy, lecz kolejne niepowodzenia skłoniły włodarzy klubu do postawienia na włoskiego skrzydłowego, który poróżnił się z Juventusem. Zapłacona za niego kwota w postaci raptem 12 milionów euro uznano za sporą rynkową okazję. Zawodnik mógł swoimi występami w Premier League udowodnić, że w Turynie popełniono poważny błąd, decydując się na rozstanie.

Przygoda z Liverpoolem zaczęła się jednak dla niego fatalnie, bowiem szybko doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na kilka miesięcy. Na dobre wrócił dopiero po nowym roku – nie udało mu się natomiast zapracować na zaufanie Arne Slota. W Premier League rozegrał tylko kilka minut, a więcej szans otrzymał w Lidze Mistrzów i krajowych pucharach. Nie sprawdził się na tyle, by postawić na niego w dłuższym wymiarze czasowym.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Chiesa raczej nie podbije ser kibiców z Anfield. Wydaje się natomiast, że jego przygoda z Liverpoolem może nie potrwać już zbyt długo. Angielski gigant zdecydował, że podczas letniego okienka będzie dążył do sprzedaży. Slot nie zamierza korzystać z usług Włocha, więc jego obecność w kadrze jest zbędna. The Reds zgodzą się na sprzedaż, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Istnieje także możliwość, że Chiesa zostanie włączony do transakcji innego skrzydłowego, który miałby go zastąpić.