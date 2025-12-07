PSG oferuje 100 milionów euro za gwiazdora Realu Madryt

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Fede Valverde na celowniku Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain ma za sobą znakomity sezon zakończony zdobyciem potrójnej korony, co tylko zwiększa apetyt francuskiego klubu na kolejne sukcesy. Władze PSG liczą, że obecna kampania będzie równie udana, dlatego planują dokonać kilku znaczących wzmocnień składu już w nadchodzącym zimowym oknie transferowym.

Jak podaje w niedzielny wieczór hiszpański serwis „Fichajes.net”, paryżanie chcą ponownie wstrząsnąć rynkiem, celując w zawodnika absolutnie topowej klasy. Według przytoczonego portalu PSG jeszcze przed otwarciem styczniowego okienka złożyło nieformalną ofertę w wysokości 100 milionów euro za pomocnika Realu Madryt – Fede Valverde.

Hiszpanie mieli otrzymać informację, że francuski gigant jest gotów zapłacić astronomiczną sumę za 27-letniego Urugwajczyka i oczekuje decyzji w sprawie jego dostępności. Mimo że Valverde nie prezentuje ostatnio najlepszej formy, to jego wszechstronność, dynamika oraz waleczność sprawiają, iż włodarze Królewskich skłaniają się ku odrzuceniu propozycji. Dla madrytczyków to jeden z filarów środka pola, którego bez wątpienia trudno byłoby zastąpić.

Defensywny pomocnik trafił do akademii Realu w 2016 roku, a rola urugwajskiego piłkarza w pierwszym zespole systematycznie rosła od debiutu w sezonie 2018/2019. Od tamtej pory rozegrał 342 spotkania, zdobył 32 bramki i zaliczył 35 asyst, stając się jednym z liderów drużyny Los Blancos. Na koncie Federico Valverde znajdują się także trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz dwa triumfy w Lidze Mistrzów, co potwierdza jego status jednego z najlepszych pomocników świata.