Fede Valverde częścią wymiany? Jest celem angielskiej potęgi

Manchester United ma chrapkę na pozyskanie Fede Valverde. Angielski klub jest gotowy wymienić się piłkarzami z Realem Madryt, oferując Kobbiego Mainoo plus dopłatę w wysokości kilkudziesięciu milionów euro - donosi serwis Goal.com.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Man United oferuje Kobbiego Mainoo za Fede Valverde

Manchester United nie prezentuje się najlepiej na początku obecnego sezonu, co wywołało falę krytyki wobec zespołu Czerwonych Diabłów. Władze klubu z Old Trafford zdają sobie sprawę, że drużyna Red Devils nadal potrzebuje wzmocnień składu, aby wrócić do walki o najwyższe cele. Dlatego planują aktywność w najbliższych okienkach transferowych. Jak czytamy na portalu „Goal.com”, jednym z priorytetów ma być zwiększenie jakości w środku pola. Na celowniku angielskiego giganta podobno znalazł się Fede Valverde, czyli jeden z głównych filarów Realu Madryt oraz reprezentacji Urugwaju.

Według wspomnianego portalu Manchester United rozważa nawet wymianę zawodników z Królewskimi. Do Madrytu miałby powędrować Kobbie Mainoo, a cała transakcja zostałaby uzupełniona dopłatą w wysokości kilkudziesięciu milionów euro ze strony Czerwonych Diabłów. Młody Anglik od dłuższego czasu jest bacznie obserwowany przez hiszpański klub, co mogłoby ułatwić negocjacje. Problemem pozostaje jednak stanowisko Realu. Wicemistrzowie La Ligi nie są skłonni sprzedawać Fede Valverde, który od dawna uchodzi za niezastąpionego piłkarza w drużynie prowadzonej aktualnie przez Xabiego Alonso.

27-letni pomocnik odgrywa kluczową rolę w Realu Madryt, co potwierdzają jego statystyki. Do tej pory rozegrał dla ekipy Los Blancos dokładnie 329 spotkań, w których zdobył 32 bramki i zanotował 33 asysty. Wszechstronność, dynamika oraz pracowitość sprawiają, że Federico Valverde może grać zarówno jako środkowy pomocnik, jak i na boku boiska. Urugwajczyk ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa gwiazdora jest szacowana w granicach 130 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, iż potencjalny transfer wychowanka Penarolu na Old Trafford będzie niezwykle trudny do zrealizowania.