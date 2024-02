Imago / Alvaro Medranda Na zdjęciu: Mario Hermoso

Mario Hermoso na radarze FC Barcelony

Mario Hermoso zbliża się do końca swojego kontraktu z Atletico Madryt. Wiadomo już, że piłkarz nie przedłuży wygasającej umowy i będzie zmuszony do znalezienia sobie nowego klubu. Mimo to wychowanek Realu Madryt może zaliczyć całkiem miękkie lądowanie.

Jak poinformował Gerard Romero podczas transmisji na Twitchu obrońcą zainteresowana jest FC Barcelona. Duma Katalonii od jakiegoś czasu obserwuję sytuację 28-latka. Bardzo prawdopodobne jest, że w lipcu będą chcieli pozyskać go za darmo.

Urodzony w Madrycie zawodnik pierwsze kroki w piłce stawiał w szkółkach Realu Madryt, lecz nie dostał okazji do gry w pierwszym zespole. Jeszcze za czasów, gdy przebywał w juniorskiej drużynie, został sprzedany za 12.5 miliona do Espanyolu. Stamtąd w 2019 roku trafił do Atletico, w którym gra do dziś. Łącznie wystąpił w 160 meczach w barwach Los Rojiblancos, w których 10 razy wpisał się na listę strzelców.