FC Barcelona będzie wybierać między Marcusem Rashfordem a Luisem Diazem

FC Barcelona ma za sobą bardzo udany sezon, w którym wywalczyła mistrzostwo La Liga, a także triumfowała w Copa del Rey oraz w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W każdym razie apetyty Katalończyków się nie zmniejszyły. TodoFichajes.com przekazało wieści o planie Barcy w sprawie pozyskania nowego skrzydłowego.

Źródło przekonuje, że to może być jedna z najważniejszych decyzji Barcy w trakcie letniego okna transferowego. Faktem ma być, że prezydent klubu Joan Laporta jest zwolennikiem pozyskania Marcusa Rashforda. Z kolei dyrektor sportowy Deco stawia na Luisa Diaza.

Finalnie natomiast wpływ na decyzję może mieć sytuacja ekonomiczna Katalończyków. To może wyznaczyć tak naprawdę nie tylko tempo, ale i strategi negocjacji. Zarząd giganta La Liga ma zamiar bardzo ostrożnie podejść do tematu.

Angielski zawodnik ma za sobą czas spędzony w Aston Villi. Zawodnik jednak od 1 lipca ponownie będzie do dyspozycji Rubena Amorima. Portugalczyk w każdym razie nie widzi Rashforda w swoim planie na budowę drużyny. Zawodnik został wyceniony przez klub z Old Trafford na 48 milionów euro, co ma być kwotą do zaakceptowania przez Barcę.

Kolumbijczyk to z kolei 28-latek, którego kontrakt obowiązuje do 2027 roku. W przypadku Luisa Diaza wycena jest znacznie większa, bo mowa o 85 milionów euro, co może przekraczać obecne możliwość Barcy. Reprezentant Kolumbii ponad może liczyć na zarobki na poziomie 8-10 milionów euro, co też może być wyzwaniem nie do zrealizowania dla Barcelony.

