FC Barcelona rezygnuje z hitu? Emocje na Camp Nou!

Jonathan David może zamienić Lille na Inter Mediolan

FC Barcelona ma ambitne plany związane ze wzmocnieniem swojej ofensywy. Od dłuższego czasu ekipa z La Liga interesowała się transferem z udziałem Jonathana Davida. Tymczasem ciekawie wieści na temat zawodnika przekazała “La Gazzetta dello Sport”.

Najpopularniejszy dziennik sportowy we Włoszech sugeruje, że zawodnik, któremu z końcem czerwca wygasa umowa z Lille, na dzisiaj jest bliżej dołączenia do jednej z ekip z Serie A. Inter Mediolan jednocześnie zaczął podejmować próby, aby sfinalizować transfer z udziałem reprezentanta Kanady. Włoska ekipa nie jest jednak jedyną, która chce mieć Davida u siebie. Piłkarz znajduje się też na radarze West Ham United.

Jeśli chodzi natomiast o Barcelonę, to biorąc pod uwagę to, że Robert Lewandowski ma w swojej umowie opcję przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy, to na dzisiaj mało realny ma być scenariusz związany z transferem nowego napastnika do giganta ligi hiszpańskiej. Ponadto Ferran Torres jest ostatnio w dobrej dyspozycji. W tej kampanii zdobył 16 bramek. Wygląda zatem na to, że co najmniej do 2026 roku nowy napastnik nie dołączy do Barcy.

Katalończycy plasują się obecnie na pierwszej pozycji w tabeli La Liga, mając 67 punktów na koncie. Ponadto gracze Blaugrany są po pierwszym starciu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund (4:0) blisko gry w półfinale elitarnych rozgrywek. Barca także zagra w finale Pucharu Króla. To może sugerować, że siła ofensywna Blaugrany nie jest dzisiaj kłopotem dla władz klubu z Camp Nou.

