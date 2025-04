Real Madryt nie może być pewny przyszłości w klubie Viniciusa Juniora. TodoFichajes.com przekazało, że Brazylijczyk niekoniecznie musi rozważać tylko ruch do Arabii Saudyjskiej.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior na radarze także klubów z Premier League

Real Madryt ostatnio nie może być pewny tego, czy w klubie na kolejną kampanię zostanie Vinicius Junior. Wcześniej pojawiały się informacje, że zawodnik jest kuszony przez ekipy z Arabii Saudyjskiej. Tymczasem portal TodoFichajes.com przekazał, że jest jeszcze jeden kierunek, który może skusić zawodnika.

Źródło przypomina, że na stole jest już oferta opiewająca na ponad 300 milionów euro, oprócz kontraktu wartego miliard euro, który miałby obowiązywać przez pięć lat. Gdyby zatem transakcja doszła do skutku, to byłby to rekordowy transfer w historii.

Tymczasem realny kierunek dla zawodnika może być też związany z Premier League. Liverpool i Manchester City mają być klubami, które poważnie rozważają złożenie oferty za brazylijskiego skrzydłowego. Wiadomo nie od dzisiaj, że aktualny mistrz Anglii chce latem wzmocnić się w ofensywie. Piłkarz ma pasować do strategii taktycznej. Vinicius Junior mógłby tworzyć duet marzeń z Erlingiem Haalandem. The Reds widzą z kolei w reprezentancie Brazylii ewentualnego następcę Mohameda Salaha. Cały czas waży się przyszłość Egipcjanina i realny scenariusz zakłada, że piłkarz niebawem opuści ekipę z Anfield Road.

Jasne jest, że każdy z klubów z Premier Leaguie jest gotowy zapłacić za Vinciusa Juniora kwotę przekraczającą 200 milionów euro. Chociaż konkurowanie z saudyjskimi szejkami to wciąż ogromne wyzwanie.

Brazylijczyk ma kontrakt ważny z Realem do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym kluczową rolę w podjęciu decyzji w sprawie transferu będą mieć sternicy Los Blancos. Vinicius Junior wystąpił w tej kampanii w 43 spotkaniach, notując w nich 19 trafień i 14 asyst.

