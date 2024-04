FC Barcelona może pozyskać belgijską perełkę

fot. Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Jorthy Mokio

FC Barcelona zainteresowana wielkim talentem

FC Barcelona wciąż skupia się na pozyskiwaniu młodych i bardzo utalentowanych zawodników. Niewykluczone, że kolejny tego typu ruch transferowy do ekipy z La Liga, będzie miał miejsce latem tego roku.

Katalończycy mają nadzieję, że uda im się pozyskać Jorthy’ego Mokio, który dzisiaj broni barw KAA Gent. Jego świetne występy w belgijskiej ekipie i młodzieżowej reprezentacji Belgii do lat 17 przykuły uwagę przedstawicieli Blaugrany. Zawodnik jest uważany za jeden z największych talentów zarówno w swoim klubie, jak i w reprezentacji młodzieżowej.

Jorthy Mokio to młody 16-letni lewonożny środkowy obrońca. 16-latek jest wychowankiem Gent. W tym sezonie Mokio szerszej publiczności mógł się zaprezentować między innymi w meczach Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Rozegrał w tych rozgrywkach dwa spotkania.

Według wielu ekspertów przed Mokio świetlana przyszłość. Mając na uwadze to, że Barca celuje w transfer z udziałem młodego gracza, może to sugerować, że dzisiejsze zaangażowanie Katalończyków w młodzież i rozwój wewnętrzny to długoterminowa wizja klubu. Młode talenty mają sprawić, że Barca będzie mogła konkurować z innymi ekipami.

