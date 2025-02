fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Ronald Araujo wciąż może wylądować w Juve

Ronald Araujo w tej kampanii powoli dochodzi do siebie po poważnej kontuzji. W każdym razie przyszłość Urugwajczyka w FC Barcelonie jest wciąż dużą niewiadomą. Co prawda w styczniu piłkarz parafował nową umowę z Katalończykami, obowiązującą do 2031 roku. Niemniej serwis CalcioMercato.com podaje do zrozumienia, że wciąż realny jest transfer zawodnika do Juventusu.

Źródło podaje, że w porozumienia zawodnika z Barcą wpisana została nowa klauzula odstępnego, wynosząca 70 milionów euro. Takie warunki mogą sprawić, że klub z Turynu w końcu skusi się na transakcję z udziałem piłkarza.

Włoska ekipa ostatnio wzmocniła się w defensywie, pozyskując Lloyda Kelly’ego, Renato Veigę czy Alberto Costę. W każdym razie Juventus myśli jeszcze o kolejnych ruchach do obrony. Mimo że niebawem do pełnej dyspozycji mają wrócić Bremer czy Juan Cabal.

Ekipa z Allianz Stadium mogłaby spróbować pozyskać piłkarza Barcy latem. Interesujące jest też to, że według medialnych doniesień klauzula odstępnego w wysokości 70 milionów euro nie musi dotyczyć wszystkich klubów. Jednocześnie suma za transfer z udziałem Araujo może być jeszcze mniejsza.

20-krotny reprezentant Urugwaju w tej kampanii wystąpił jak na razie w siedmiu spotkaniu. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę.