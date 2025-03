Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

Gwiazdor Liverpoolu na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona nieustannie rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu wzmocnień. Jednym z głównych celów Dumy Katalonii jest znalezienie odpowiedniego następcy Roberta Lewandowskiego. Klub nie chciałby dopuścić do sytuacji, w której Polak odejdzie z klubu, a w drużynie zabraknie jakościowego napastnika.

Jak się okazuje, uwagę Barcelony przykuł Darwin Nunez z Liverpoolu. Gwiazdor ma ponoć dość The Reds i chciałby latem 2025 roku zmienić barwy. Według doniesień transfer Urugwajczyka mógłby kosztować Dumę Katalonii nawet 70 milionów euro.

Niedawno Nunez został publicznie skrytykowany przez Arne Slota. Wiele źródeł twierdzi, że jest to jasny sygnał, świadczący o zbliżającym się odejściu napastnika.

– Po raz drugi z rzędu nie byłem zadowolony z jego wysiłku, przeciwko Wolves i przeciwko Aston Villi. Nie mogę zaakceptować, jeśli zawodnik nie daje z siebie wszystkiego. To jasne. Mogę to zaakceptować raz, ale dwa razy to było trochę za dużo. Dlatego się tym przejąłem. Jeśli zmarnujesz szansę, musisz walczyć o drużynę. Nie mówię, że on tego w ogóle nie zrobił, ale to nie był zwykły Darwin, ten, którego kochają fani – mówił Slot o Urugwajczyku.