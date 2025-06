fot, Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

FC Barcelona chce pozyskać następcę Ronalda Araujo

FC Barcelona rozważa zastąpienie Ronalda Araujo. Jednocześnie ekipa z Camp Nou przygotowuje się do gruntownej przebudowy swojej defensywy. Tymczasem serwis Fichajes.net wskazał trzech kandydatów do ewentualnego zastąpienia reprezentanta Urugwaju.

Marc Guehi to pierwszy zawodnik, znajdujący się na liście życzeń Katalończyków. Piłkarz aktualnie broni barw Crystal Palace i jest uważany za jednego z najsolidniejszych defensorów Premier League. Aktualny kontrakt gracza obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Inną opcją dla Barcy może być Cristhian Mosquera. Zawodnik ma co prawda dopiero 20 lat. Niemniej młodzieżowy reprezentant Hiszpanii już pokazał, że wyróżnia go duża jakość. Rynkowa wartość piłkarza to 30 milionów euro.

W końcu w gronie kandydatów do gry w szeregach mistrzów Hiszpanii jest też Antonio Silva. Zawodnik aktualnie broni barw Benfiki Lizbona. Portugalczyk jest jednym z najbardziej obiecujących obrońców w Europie. Zwolennikiem jego talentu jest między innymi Deco. Możliwe jednak, że Barca poczeka jeszcze rok, aby dopiąć ruch z udziałem zawodnika.

FC Barcelona ligowe granie zacznie dopiero w sierpniu. Z kolei w przyszłym miesiącu rozegra pierwsze mecze kontrolne przed startem nowego sezonu. Między innymi zmierzy się z takimi ekipami jak: Kobe czy Seoul w ramach tournee po Azji.

