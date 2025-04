Ansu Fati na rozdrożu. Nowa szansa w La Liga?

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati może zakotwiczyć w Realu Sociedad

Ansu Fati coraz bardziej nie może być pewny swojej przyszłości. Co prawda w przekazach medialnych pojawiały się informacje, że zawodnik będzie dążył do tego, aby przekonać do siebie trenera Hansiego Flicka. Finalnie jednak to się nie udaje. TodoFichajes.com daje do zrozumienia, że skomplikowana sytuacja piłkarza chce wykorzystać jeden z klubów z ligi hiszpańskiej.

Źródło podaje, że Real Sociedad jest bardzo zainteresowany pozyskaniem piłkarza. Baskowie znani są z tego, że lubią stawiać na młodych i utalentowanych graczy. Jednocześnie działacze Realu Sociedad wykazują przekonanie, że Ansu Fati może być cennym wzmocnieniem drużyny.

W kolejnej kampanii Basków wciąż ma prowadzić trener Imanol Alguacil. Jednocześnie szkoleniowiec jest w trakcie poszukiwania przede wszystkim młodych zawodników, wyróżniających się głodem gry i dużym potencjałem. Właśnie tacy piłkarze mają możliwość rozwoju o boku weteranów takich jak Mikel Oyarzabal.

22-letni gracz to 10-krotny reprezentant Hiszpanii, mający dwa gole strzelone w drużynie narodowej. Ansu Fatri to wychowanek Barcy, który w poprzednim sezonie występował też w Brighton. W tej kampanii natomiast zaliczył tylko dziewięć meczów, spędzając jednak na boisku zaledwie 191 minut. Ewentualna okazja na poprawę tego bilansu może mieć miejsce we wtorek, gdy Katalończycy w roli gospodarza zmierzą się z Mallorką.

