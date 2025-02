Fabregas namówił młodą gwiazdę Realu na transfer do Como

Nico Paz stał się jednym z najjaśniejszych punktów Como w tym sezonie Serie A. Jak ujawnił dyrektor Carlalberto Ludi, to Cesc Fabregas odegrał decydującą rolę w przekonaniu Argentyńczyka do transferu z Realu Madryt. Hiszpan nie tylko pomógł w negocjacjach, ale także wpłynął na rozwój innych talentów w drużynie.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Fabregas odpowiedzialny za sukcesy Como

Como notuje świetną passę, wygrywając dwa ostatnie mecze i oddalając się od strefy spadkowej Serie A. Jednym z głównych architektów sukcesu jest Nico Paz, który w 24 spotkaniach zdobył sześć bramek i zanotował cztery asysty. Argentyńczyk wyróżnia się także liczbą udanych dryblingów, będąc najlepszym w tej statystyce w całej lidze.

Transfer Paza nie był przypadkiem. Jak zdradził dyrektor sportowy Como, klub ściśle analizował dane przed podjęciem decyzji o sprowadzeniu pomocnika. – To efekt pracy całego zespołu, ale decydujący był Fabregas – przyznał Ludi w rozmowie z “Calciomercato”. – W dzisiejszych czasach piłkarze chcą rozmawiać z trenerem przed transferem, aby poznać swój przyszły plan taktyczny. My byliśmy najbardziej zdeterminowani, by go pozyskać.

Klub zanotował również udany zimowy transfer w postaci Assane Diao z Betisu. Napastnik zdobywa bramkę średnio co 134 minuty, co potwierdza skuteczność strategii transferowej Como. Ludi zwrócił także uwagę na Maximo Perrone, wypożyczonego z Manchesteru City. – Jest kluczowy dla naszej gry, a nie mówi się o nim wystarczająco dużo. Na boisku przypomina sposób myślenia Cesca – podkreślił dyrektor Como.

Dzięki precyzyjnie dobranym transferom i wpływowi Fabregasa Como skutecznie walczy o utrzymanie w Serie A, a ich projekt nabiera coraz większego rozmachu.