ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Exequiel Palacios przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt jest aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już trzech nowych zawodników – Deana Huijsena (środkowy obrońca), Trenta Alexandra-Arnolda (prawy defensor) oraz Franco Mastantuono (prawy skrzydłowy). Trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso – liczy jeszcze na wzmocnienie dwóch pozycji. Mianowicie, 43-letni Hiszpan chciałby zwiększyć rywalizację na lewej obronie i w środku pomocy. Co do ulepszenia tego pierwszego sektora boiska, to na Santiago Bernabeu najpewniej wyląduje Alvaro Carreras.

Jeśli chodzi o zakontraktowanie nowego pomocnika, to na faworyta Xabiego Alonso wyrasta Exequiel Palacios – dowiedział się portal „DefensaCentral.com”. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zna tego zawodnika, gdyż miał okazję prowadzić go w Bayerze Leverkusen. Ten transfer nie będzie jednak łatwy do zrealizowania, ponieważ prezydent Realu Madryt – Florentino Perez – niechętnie podchodzi do pomysłu wzmocnienia linii środkowej i jest gotowy przeznaczyć na taki ruch kwotę nie większą niż 20 milionów euro.

Exequiel Palacios z powodzeniem występuje w barwach zespołu Aptekarzy od stycznia 2020 roku, kiedy trafił na BayArenę za 17 milionów euro z River Plate, gdzie stawiał swoje piłkarskie kroki. Dotychczasowy bilans argentyńskiego piłkarza w niemieckiej ekipie wygląda następująco – 160 spotkań, 15 goli i 16 asyst. Kontrakt pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 40 milionów euro. Warto dodać, że 26-latek może pochwalić się złotym medalem zdobytym na mistrzostwach świata w Katarze.