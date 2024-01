IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Jesse Lingard

Nottingham Forest nie zdecydował się latem na przedłużenie umowy z Jessem Lingardem

Od tamtej pory Anglik trenował z saudyjskim Al-Ettifaq, ale nie wywalczył tam sobie stałego zatrudnienia

Umowę 31-latkowi zamierza zaproponować Everton. The Toffees liczą na utrzymanie w Premier League

Lingard pomoże Evertonowi w walce o utrzymanie?

Jesse Lingard od bardzo udanej rundy wiosennej sezonu 2020/2021 ma spory problem ze stabilizacją swojej kariery. Po świetnym półroczu na wypożyczeniu w West Hamie United, Anglik miał ambicję, by znów nadawać ton w barwach Manchesteru United. Z tego jednak nic nie wyszło. Latem 2022 roku podpisał krótki kontrakt z Nottingham Forest jako wolny zawodnik. Tricky Trees nie zdecydowali się na przedłużenie współpracy, toteż 31-latek od początku tego sezonu pozostaje bezrobotny.

Lingard usiłował po raz pierwszy znaleźć pracę za granicą. Przez kilka tygodni trenował pod okiem Stevena Gerrarda w Arabii Saudyjskiej. Nie przekonał jednak nikogo w Al-Ettifaq do przedstawienia sobie kontraktu. Wydaje się jednak, że pomocnik niebawem może wrócić do ojczyzny. Jak poinformowali bowiem dziennikarze talkSPORT, propozycję zamierza złożyć mu Everton. The Toffees otrzymali karę dziesięciu punktów i zażarcie walczą o utrzymanie. Po ostatniej serii trzech porażek mają zaledwie oczko przewagi nad strefą spadkową i już szukają możliwych wzmocnień. Jak podaje wspomniane źródło, klub z Liverpoolu jest skłonny zaoferować Anglikowi umowę do końca sezonu.

