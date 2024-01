IMAGO / Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy rozegrał fantastyczną rundę jesienną. W klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi, ustępuje jedynie Harry’emu Kane’owi

Gwinejczyk może niebawem opuścić VfB Stuttgart za kwotę nieodpowiadającą jego wartości rynkowej

Do licznego grona zainteresowanych napastnikiem dołączył Bayern Monachium

Bayern chce obu najlepszych strzelców Bundesligi

Serhou Guirassy stoi u progu szansy na transfer do naprawdę wielkiej drużyny. Reprezentant Gwinei dołączył do VfB Stuttgart latem 2022 roku w ramach wypożyczenia, które po roku zmieniło się na transfer definitywny. Kosztował Szwabów zaledwie dziewięć milionów euro.

Już debiutancki sezon w Bundeslidze był dla napastnika udany. Dopiero jednak podczas trwającej kampanii wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Strzela gola za golem, w klasyfikacji najlepszych snajperów ligi ustępując jedynie Harry’emu Kane’owi. Sytuacja Guirassy’ego jest o tyle specyficzna, że chyba nawet dyrektorzy VfB Stuttgart nie spodziewali się takiej eksplozji jego formy. W jego umowie znajdują się bowiem dwie klauzule odstępnego. Pierwsza zakłada, że jego odejście zimą wyniesie nabywcę 17,5 milionów euro. Z kolei latem ta kwota wzrośnie do 20 milionów euro. Tak czy owak, mówimy o promocji, zwłaszcza, że piłkarz ma zaledwie 27 lat i udowodnił już swoją wartość w czołowej lidze.

Nic dziwnego, że Gwinejczykiem interesuje się całe gro klubów. W tym kontekście wymienia się, między innymi, Manchester United, Newcastle United, West Ham United czy zespoły z Serie A. Jak poinformował jednak Bild, do wyścigu o snajpera dołączył też Bayern Monachium. Wygląda zatem na to, że Bawarczykom nie wystarcza najlepszy strzelec Bundesligi – chcą też zakontraktować drugiego w tej klasyfikacji. Pytanie brzmi, czy 27-latek zgodziłby się przez większość czasu oglądać plecy Kane’a. Pozycja Anglika w zespole Die Roten jest bowiem niekwestionowana. Niemiecki Sport podkreśla też, że ewentualne przyjście nowego napastnika otworzy drzwi do odejścia młodziutkiemu Mathysowi Telowi.

Guirassy rozegrał w tym sezonie 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 19 bramek i dwie asysty.

Czytaj więcej: Barcelona odzyska kluczowego gracza szybciej, niż zakładano.