Manchester United w poszukiwaniu napastnika. Nieoczywisty kandydat

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Evann Guessand

Evann Guessand wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Podczas obecnego sezonu Evann Guessand, gwiazdor Nicei, pokazuje się z bardzo dobrej strony na francuskich boiskach. W aktualnej kampanii 23-letni napastnik rozegrał 36 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 8 asyst, spędzając na murawie ponad 2800 minut. Doskonała postawa snajpera z Wybrzeża Kości Słoniowej oczywiście nie przechodzi bez echa. Z najnowszych informacji mediów wynika bowiem, że urodzony w Ajaccio zawodnik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Niewykluczone, że Evann Guessand będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, a tak przynajmniej wynika z wieści przekazanych przez brytyjski portal “Stretty News”. Według wspomnianego serwisu chrapkę na zakontraktowanie mierzącego 188 centymetrów piłkarza mają Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Szczególnie ekipa Czerwonych Diabłów potrzebuje nowego napastnika, a 23-letni Iworyjczyk jest jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku tej drużyny.

Evann Guessand to wychowanek akademii Nicei, choć sporo czasu spędził on na wypożyczeniach. Skuteczny atakujący na takiej zasadzie miał okazję grać dla FC Lausanne-Sport oraz FC Nantes. Kontrakt zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowa strona “Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na 25 milionów euro, więc z mniej więcej takim wydatkiem musi liczyć się potencjalny kupiec.