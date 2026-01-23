Utalentowany pomocnik opuścił Arsenal. Przeniósł się do Francji

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Oficjalnie: Olympique Marsylia wypożyczył Ethana Nwaneriego

Olympique Marsylia poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Ethana Nwaneriego z Arsenalu. 18-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych został zaprezentowany jako nowy piłkarz francuskiego klubu. Anglik związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku. Władze ze Stade Velodrome liczą, że młody talent wzmocni ofensywę zespołu prowadzonego przez Roberto De Zerbiego i szybko odnajdzie się w realiach Ligue 1.

Bienvenue à Marseille 𝐄𝐭𝐡𝐚𝐧 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/40zwf4QMxJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026

Francuzi za czasowe usługi zawodnika zapłacili 1,5 miliona euro. Porozumienie między stronami nie zawiera opcji wykupu, dlatego Nwaneri po obecnej kampanii wróci na Emirates Stadium. Jeszcze niedawno wydawało się, że 18-latek pozostanie w Londynie, ponieważ Arsenal wcześniej odrzucił oferty AFC Bournemouth oraz West Hamu United. Ostatecznie propozycja Marsylii okazała się jednak najkorzystniejsza dla rozwoju piłkarza.

Ethan Nwaneri przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Arsenalu, stając się najmłodszym debiutantem w historii Premier League. Ofensywny pomocnik może występować także jako skrzydłowy lub środkowy napastnik. Zdolny zawodnik jakiś czas temu przedłużył umowę z londyńskim klubem do 30 czerwca 2030 roku. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 30 milionów euro, co pokazuje skalę potencjału Anglika.